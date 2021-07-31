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تشكيل البرازيل المنتظر ضد مصر في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

السبت 31/يوليو/2021 - 01:30 ص
مصر والبرازيل
مصر والبرازيل
محمد الدمتناوي
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يلاقي منتخب مصر الأولمبي نظيره منتخب البرازيل، اليوم السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أولمبياد طوكيو.

وفاز منتخب مصر الأولمبي على نظيره منتخب أستراليا بثنائية نظيفة، سجلها كل من أحمد ياسر ريان وعمار حمدي في المباراة الأخيرة لدور المجموعات من أولمبياد طوكيو.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى دور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو كوصيف للمجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، خلف المنتخب الإسباني صاحب الصدارة برصيد 5 نقاط.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل البرازيل، كالتالي:

سانتوس، نينو، دييجو كارلوس، داني ألفيس، أرانا، ماتيوس هينريكي، برونو جيماريش، كلاودينيو، أنتوني، ماتيوس كونها، ريتشارليسون.

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