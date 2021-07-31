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برفقة شقيقاتها.. مي سليم تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها
السبت 31/يوليو/2021 - 01:52 ص
ولاء عبد الناصر
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شاركت الفنانة مي سليم، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت مي سليم برفقة شقيقاتها: دانا، وميس حمدان، داليا، وذلك في أحدث ظهور لهن، ونال إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.
يُذكر أن آخر أعمال مي سليم مشاركتها في مسلسل "لحم غزال" بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل ومن تأليف إياد عبد المجيد.
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