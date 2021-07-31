Advertisements

برفقة شقيقاتها.. مي سليم تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها

السبت 31/يوليو/2021 - 01:52 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

شاركت الفنانة مي سليم، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت مي سليم برفقة شقيقاتها: دانا، وميس حمدان، داليا، وذلك في أحدث ظهور لهن، ونال إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.


يُذكر أن آخر أعمال مي سليم مشاركتها في مسلسل "لحم غزال" بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل ومن تأليف إياد عبد المجيد.

أخبار تهمك

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

محمد الباز محذرًا من الموجة الرابعة لكورونا: "كلنا مدانون"

منذ 42 دقيقة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقته الثانية

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات مثيرة بشأن بطولة دوري السوبر الأوروبي

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات مثيرة في انضمام بيانيتش إلى يوفنتوس

منذ ساعتين و 44 دقيقة

بيان عاجل وناري من برشلونة وريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تصريحات نارية من شوقي غريب قبل مواجهة البرازيل

منذ حوالي 6 ساعات

آخر تفاصيل قضية محمود كهربا مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

منذ يوم

أسماء مصابي انقلاب حافلة مدرسية على طريق المنصورة - القاهرة

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد.. عمرو خالد ينسحب من حواره على العربية بعد سؤاله عن الإخوان

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقدم عرضًا للتعاقد مع نجم بيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:30 ص

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

07:31 م

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

04:30 م

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقته الثانية

09:31 م

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

06:09 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان