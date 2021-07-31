Advertisements

بإطلالة كاجوال.. سوسن بدر تفاجيء جمهورها بنيولوك جديد

السبت 31/يوليو/2021 - 02:19 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

شاركت الفنانة سوسن بدر، جمهورها ومتابعيها صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت سوسن بدر في الصورة من المطار، فيما اكتفت بالتعليق قائلة: "إلى القاهرة".

واعتمدت النجمة الكبيرة على إطلالة كاجوال، حازت على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

من ناحية أخرى أخر أعمال سوسن بدر مسلسل "بين السما والأرض" بطولة هاني سلامة، غادة عادل، محمد ثروت، يسرا اللوزي، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندى موسى، نورهان، درة، ومن تأليف إسلام حافظ، إخراج محمد العدل


أخبار تهمك

تطورات مثيرة في انضمام بيانيتش إلى يوفنتوس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

منذ يوم

بيان عاجل وناري من برشلونة وريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

آخر تفاصيل قضية محمود كهربا مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن موقف رمضان صبحي من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقته الثانية

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. عمرو خالد ينسحب من حواره على العربية بعد سؤاله عن الإخوان

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقدم عرضًا للتعاقد مع نجم بيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. انخفاض في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تصريحات نارية من شوقي غريب قبل مواجهة البرازيل

منذ حوالي 7 ساعات

أسماء مصابي انقلاب حافلة مدرسية على طريق المنصورة - القاهرة

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:30 ص

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

04:30 م

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

07:31 م

عاجل.. انخفاض في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

02:26 ص

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

06:09 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان