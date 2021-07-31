بإطلالة كاجوال.. سوسن بدر تفاجيء جمهورها بنيولوك جديد









واعتمدت النجمة الكبيرة على إطلالة كاجوال، حازت على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.



من ناحية أخرى أخر أعمال سوسن بدر مسلسل "بين السما والأرض" بطولة هاني سلامة، غادة عادل، محمد ثروت، يسرا اللوزي، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندى موسى، نورهان، درة، ومن تأليف إسلام حافظ، إخراج محمد العدل







شاركت الفنانة سوسن بدر، جمهورها ومتابعيها صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت سوسن بدر في الصورة من المطار، فيما اكتفت بالتعليق قائلة: "إلى القاهرة".