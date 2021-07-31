هكذا تقضي نور اللبنانية إجازتها الصيفية

شاركت الفنانة اللبنانية نور، جمهورها ومتابعيها صورًا لها من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت اللبنانية نور علي البحر بإطلالة جذابة خلال قضاء إجازتها في شرم الشيخ، ونالت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.





يُذكر أن آخر أعمال نور كان مسلسل "ضل راجل" والذي عرض في رمضان الماضي 2021، وهو من بطولة ياسر جلال، ونور، ومحمود عبد المغني، ونرمين الفقي، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح