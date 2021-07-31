بسيلفي مع حمادة هلال.. محمد لطفى يشارك جمهوره لحظات سعادته

شارك الفنان محمد لطفي متابعيه وجمهوره، عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة.



وظهر فيها برفقة صديقه النجم حمادة هلال وأولادهما، وعلق محمد لطفي على الصورة قائلا:"سيلفي مع أحلي حمادة وحبيبي عماد زيادة وعمر وهينا وراما"





يذكر أن أخر أعمال محمد لطفي كانت في شهر رمضان 2021 من خلال مسلسل "بين السما والأرض، وشارك فى بطولته كلا من: هاني سلامة، دُرة، يسرا اللوزي، وسوسن بدر، وغيرهم، سيناريو وحوار إسلام حافظ عن رواية للكاتب نجيب محفوظ، وإخراج ماندو العدل.

