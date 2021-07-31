Advertisements

بسيلفي مع حمادة هلال.. محمد لطفى يشارك جمهوره لحظات سعادته

السبت 31/يوليو/2021 - 03:24 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
شارك الفنان محمد لطفي متابعيه وجمهوره، عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة.

وظهر فيها برفقة صديقه النجم حمادة هلال وأولادهما، وعلق محمد لطفي على الصورة قائلا:"سيلفي مع أحلي حمادة وحبيبي عماد زيادة وعمر وهينا وراما"


يذكر أن أخر أعمال محمد لطفي كانت في شهر رمضان 2021 من خلال مسلسل "بين السما والأرض، وشارك فى بطولته كلا من: هاني سلامة، دُرة، يسرا اللوزي، وسوسن بدر، وغيرهم، سيناريو وحوار إسلام حافظ عن رواية للكاتب نجيب محفوظ، وإخراج ماندو العدل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تصريحات نارية من شوقي غريب قبل مواجهة البرازيل

منذ حوالي 8 ساعات

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

بيان عاجل وناري من برشلونة وريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

تطورات مثيرة في انضمام بيانيتش إلى يوفنتوس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. انخفاض في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ ساعة و 11 دقيقة

شاهد.. عمرو خالد ينسحب من حواره على العربية بعد سؤاله عن الإخوان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقته الثانية

منذ حوالي 6 ساعات

أسماء مصابي انقلاب حافلة مدرسية على طريق المنصورة - القاهرة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

منذ يوم

عاجل.. تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يقدم عرضًا للتعاقد مع نجم بيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

آخر تفاصيل قضية محمود كهربا مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

شوقي غريب يحضر مفاجأة مدوية أمام البرازيل

منذ 35 دقيقة

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:30 ص

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

04:30 م

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

07:31 م

عاجل.. انخفاض في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

02:26 ص

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

06:09 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان