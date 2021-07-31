موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الليجا الإسبانية 2021 - 2022

يترقب عُشاق كرة القدم كلاسيكو الأرض الذي يجمع بين برشلونة وريال مدريد، في الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2021، 2022.





ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة وريال مدريد يوم 24 أكتوبر المقبل، على ملعب الكامب نو، ضمن مُنافسات الجولة العاشرة من الليجا.





كما سيكونا قطبي الكرة الإسبانية على موعد مع مُباراة الكلاسيكو الثانية يوم 20 مارس 2022، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في إطار مباريات الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني.





يذكر أن ريال مدريد وبرشلونة كانا قد التقيا في 182 لقاء، في الدوري الإسباني، حقق برشلونة الفوز في 72 مباراة، فيما فاز ريال مدريد في 75 مباراة، وتعادلا في 35 مباراة.



