تعرف على مُعلق مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

يواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره منتخب البرازيل، اليوم السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أولمبياد طوكيو.





وفاز منتخب مصر الأولمبي على نظيره منتخب أستراليا بثنائية نظيفة، سجلها كل من أحمد ياسر ريان وعمار حمدي في المباراة الأخيرة لدور المجموعات من أولمبياد طوكيو.





وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى دور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو كوصيف للمجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، خلف المنتخب الإسباني صاحب الصدارة برصيد 5 نقاط.





ومن المقرر أن يقوم التونسي رؤوف خليف، بمهمة التعليق على أحداث مباراة مصر والبرازيل، في أولمبياد طوكيو.



