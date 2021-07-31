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محمود العسيلي يحيي حفلا غنائيا فى السخنة

السبت 31/يوليو/2021 - 04:32 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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احيا المطرب محمود العسيلي حفلا ببورتو السخنة وسط حضور عدد كبير من الجمهور.

وقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه منها يا ناس"، "بعدتى ومبعدتيش"، "مش مضمون"، "فى حتة تانية"، "يا ويلى أنا"، "يا حلم بعيد"، "طلع الحلو وبس"، "وجع الهوى"، "هيوقفوك".

وكانت أحدث أعمال العسيلى، أغنية "بقت معايا" من كلمات سارة فرج، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أمير هداية، إنتاج "دي إس ميديا" و"صوت الدلتا"، ومن إخراج إبراهيم حدرج.

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