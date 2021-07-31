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أول لقاء.. تعرف على أولى مباريات تشيلسي في البريميرليج

السبت 31/يوليو/2021 - 02:31 ص
تشيلسي
تشيلسي
ريهام عبد المحسن
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تتجه أنظار متابعي ومحبي الكرة الإنجليزية إلى متابعة المباراة الأولى لتشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا وذلك في بداية مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل 2021/2022.

فجر تشيلسي مفاجأة كبيرة في الموسم الماضي بتتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي كما انه احتل المركز الرابع في جدول البريميرليج برصيد 67 نقطة.

في حين حصد كريستال بالاس المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة ويطمح لتحقيق مركز مؤهل إلى البطولات الأوروبية في الموسم الجديد.

ومن المقرر أن تقام مباراة تشيلسي وكريستال بالاس يوم السبت 14 أغسطس 2021 على استاد ستامفورد بريدج معقل البلوز وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد.

وستقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مصر والخامسة مساءا بتوقيت السعودية والسادسة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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مباريات الدوري الانجليزي رياضة تشيلسي

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