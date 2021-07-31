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أحمد سعد يشعل حفله بأغنية "وسع يلا البابا جه"

السبت 31/يوليو/2021 - 05:30 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أحيا المطرب أحمد سعد حفلاً غنائياً في أحد نوادى المنوفية، وسط تفاعل من الجمهور بالهتاف والتصفيق.


وقدم خلال الحفل باقة من أغانيه الشهيرة على مدار أكثر من ساعة، وقدم أيضا خلال الحفل أغنية "وسع يالا البابا جه" وغيرها.

يذكر أن أحمد سعد، طرح مؤخرا فيديو كليب أغنيته الجديدة "الملوك" بمشاركة مطربى المهرجانات عنبة والدبل وزوكش.

وتقول كلماتها: "أنا مش شايف فيكم حد.. انتوا عيال عايشين على الحك.. كل الناس عارفكوا على القد.. كل الناس عارفة انى غشيم.. عمرى فى يوم ما احتاجت لحد.. مش تفخيم والله بجد.. واقف وسط الكل أسد.. متربتش إنى أبقى لئيم.

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