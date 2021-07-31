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تعرف على أولى مباريات مانشستر يونايتد في البريميرليج

السبت 31/يوليو/2021 - 03:02 ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
ريهام عبد المحسن
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يترقب عشاق الكرة الإنجليزية المباراة الأولى لمانشستر يونايتد وذلك في بداية مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل 2021/2022.

حصد مانشستر يونايتد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة ويقود النرويجي أولي جونار سولسكاير أحلام جماهير الشياطين الحمر في استعادة أمجاد السير أليكس فيرجسون والتتويج بلقب البريميرليج بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

في حين احتل ليدز يونايتد المركز التاسع في جدول البريميرليج برصيد 59 نقطة وتفوق على إيفرتون الذي تساوى معه في النقاد بفارق الأهداف كما يسعى ليدز يونايتد لاسعاد جماهيره وحجز أحد المقاعد المؤهل للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر يونايتد وليدز يونايتد يوم السبت 14 أغسطس 2021 على استاد أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد.

وستقام المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت مصر والساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت السعودية والساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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