شوقي غريب يحضر مفاجأة مدوية أمام البرازيل

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقي غريب، تعديل طريقة لعب المنتخب أمام البرازيل، اليوم السبت، في اطار الدور ربع النهائي من دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.





ووفقاً لما ذكرته بعض المصادر، فإن الجهاز الفني سيستقر على طريقة اللعب 3-4-3، بوجود لاعب وسط آخر بجوار أكرم توفيق.





وكان المنتخب الأولمبي قد خاض لقاء استراليا في ختام دور المجموعات، بطريقة 3-3-3-1.





وأكد المصدر أن لعب المنتخب بهذه الطريقة أمام استراليا، لتحقيق الثلاث نقاط، لضمان التأهل للأدوار التالية من البطولة.





وتابع "الموقف أمام البرازيل مختلف، لأن الخصم قوي ويملك المهارة والسرعة".





وشدد المصدر "نعلم كيفية اللعب امام منتخب البرازيل حيث تواجهنا وديًا في نوفمبر الماضي".





وكان المنتخب المصري قد تأهل للدور ربع النهائي بعد إنهائه لمرحلة المجموعات كوصيفا للمجموعة الثالثة، في حين تصدرت البرازيل المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط.





كما أسفرت الاجتماع الفني الخاص باللقاء، عن لعب المنتخب القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، ويرتدي حارس المرمى، الزي الأزرق.





أما منتخب البرازيل يلعب بالزي الأصفر والشورت الأزرق والجورب الأبيض، ويرتدي حارس المرمى، الزي الأخضر.



