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شكوك حول مستقبل نجم برشلونة

السبت 31/يوليو/2021 - 03:30 ص
برشلونة
برشلونة
محمد نادر
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تحوم الشكوك حول مصير الدنماركي مارتن برايثوايت، مهاجم برشلونة، ومدى اقترابه من مغادرة الفريق الكتالوني خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويأتي المهاجم الدنماركي في مقدمة الاسماء المطلوب الاستغناء عنهم خلال فترة الانتقالات الصيفية، خاصة بعد التوقيع مع ممفيس ديباي وسيرجيو أجويرو في خط الهجوم.

ووفقاً لما ذكرته بعض المصادر، أن برشلونة قد تواصل بالفعل مع إدارة وست هام يونايتد الإنجليزي، بشأن التعاقد مع برايثويت مقابل 15 ميلون يورو، وفي انتظار الرتوش الأخيرة.

وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، غرد فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا "لم يتلق أي عرض حتى اليوم من وست هام لشراء مارتن برايثوايت".

وكان برايثوايت قد انضم لصفوف برشلونة في فبراير 2020 قادمًا من ليجانيس، لتعويض الإصابة الطويلة للفرنسي عثمان ديمبلي.

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