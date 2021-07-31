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نجم الزمالك يتلقى عرضا رسميا للرحيل
السبت 31/يوليو/2021 - 03:30 ص
غدير أحمد
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تلقى الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بنادي زمالك عبدالله جمعة، عرضًا رسميًا من نادي فاركو الصاعد حديثا للدوري المصري الممتاز.
وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن جمعة تلقي عرضًا رسميا خلال الساعات القليلة الماضية من نادي فاركو.
وعقد صاحب الـ25 عامًا جلسة مع مسؤولي نادي فاركو طلبوا خلالها ضمه رسميا من صفوف القلعة البيضاء.
ورحب عبد الله جمعة خلال الجلسة بالانتقال للوافد الجديد للدوري الممتاز، رغم اتفاقه في وقت سابق على الانتقال لصفوف نادي بيراميدز.
ووجد جمعة اهتمام كبير من مسؤولي فاركو لضمه، ما دفعه لإعادة حساباته والتفكير بجدية في الانتقال للفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز بدل من نادي بيراميدز.
واتخذ عبدالله جمعة قرارا نهائيا بالرحيل عن الزمالك بسبب توتر علاقته بالمدرب باتريس كارتيرون، وأصبح فاركو أقرب لضم اللاعب خلال الميركات.
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