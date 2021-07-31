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نجم الزمالك يتلقى عرضا رسميا للرحيل

السبت 31/يوليو/2021 - 03:30 ص
الزمالك
الزمالك
غدير أحمد
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تلقى الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بنادي زمالك عبدالله جمعة، عرضًا رسميًا من نادي فاركو الصاعد حديثا للدوري المصري الممتاز.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن جمعة تلقي عرضًا رسميا خلال الساعات القليلة الماضية من نادي فاركو.

وعقد صاحب الـ25 عامًا جلسة مع مسؤولي نادي فاركو طلبوا خلالها ضمه رسميا من صفوف القلعة البيضاء.

ورحب عبد الله جمعة خلال الجلسة بالانتقال للوافد الجديد للدوري الممتاز، رغم اتفاقه في وقت سابق على الانتقال لصفوف نادي بيراميدز.

ووجد جمعة اهتمام كبير من مسؤولي فاركو لضمه، ما دفعه لإعادة حساباته والتفكير بجدية في الانتقال للفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز بدل من نادي بيراميدز.

واتخذ عبدالله جمعة قرارا نهائيا بالرحيل عن الزمالك بسبب توتر علاقته بالمدرب باتريس كارتيرون، وأصبح فاركو أقرب لضم اللاعب خلال الميركات.

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