آخر تطورات عقد ميسي مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، تطورات جديدة بشأن تجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة.





وانتهى عقد الاأرجنتيني ليونيل ميسي في شهر يونيو الماضي، ولم يجدد بشكل رسمي مع الفريق الكاتالوني حتى الآن.





وأشارت العديد من التقارير بوجود اتفاق على تجديد عقد ميسي لمدة 5 مواسم، لاسيما أنه خوان لابورتا رئيس برشلونة، ينتظر الحصول على الضوء الأخضر من رابطة الليجا، التي تطلب تفاصيل مالية أكثر شفافية بخصوص هذا التعاقد طويل الأجل.





وبحسب المعلومات الواردة ببرنامج "الشيرنجيتو"، فإن ميسي إذا وقع مع برشلونة، سيكون أمام الفريق حتى 31 أغسطس المقبل فقط لتسجيل العقد، وجعل اللاعب يشارك في المباريات خلال بداية الموسم".





وأختتم البرنامج الشهير مشيرًا إلى أن فشل نادي برشلونة في تسجيل العقد لدى رابطة الليجا حتى ذلك الموعد، سيؤدي إلى خسارة مشاركة ميسي في المباريات حتى يناير المقبل.



