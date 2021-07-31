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آخر تطورات عقد ميسي مع برشلونة
السبت 31/يوليو/2021 - 04:00 ص
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، تطورات جديدة بشأن تجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة.
وانتهى عقد الاأرجنتيني ليونيل ميسي في شهر يونيو الماضي، ولم يجدد بشكل رسمي مع الفريق الكاتالوني حتى الآن.
وأشارت العديد من التقارير بوجود اتفاق على تجديد عقد ميسي لمدة 5 مواسم، لاسيما أنه خوان لابورتا رئيس برشلونة، ينتظر الحصول على الضوء الأخضر من رابطة الليجا، التي تطلب تفاصيل مالية أكثر شفافية بخصوص هذا التعاقد طويل الأجل.
وبحسب المعلومات الواردة ببرنامج "الشيرنجيتو"، فإن ميسي إذا وقع مع برشلونة، سيكون أمام الفريق حتى 31 أغسطس المقبل فقط لتسجيل العقد، وجعل اللاعب يشارك في المباريات خلال بداية الموسم".
وأختتم البرنامج الشهير مشيرًا إلى أن فشل نادي برشلونة في تسجيل العقد لدى رابطة الليجا حتى ذلك الموعد، سيؤدي إلى خسارة مشاركة ميسي في المباريات حتى يناير المقبل.
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