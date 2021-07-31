بفرمان من الخطيب.. أمير توفيق يتحرك لتجديد عقد 3 لاعبين بالأهلي

استقر مسئولو النادي الأهلي، عن طريق مدير التعاقدات أمير توفيق على تجديد عقود 3 لاعبين خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد فرمان من لجنة التخطيط بالنادي الأهلي.





وجاء ذلك الفرمان عقب الفوز على أسوان ضمن منافسات الدوري العام، وقرر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، منح اللاعبين راحة لمدة 3 أيام.





ويستغل أمير توفيق مدير تعاقدات النادي الأهلي، هذه الراحة من أجل فتح ملف التجديد للثنائي عمرو السولية وعلي معلول، بعد حسم بعض الأمور مع وكيل أعمالهم.





كما يُنهي أمير توفيق بنود العقد الجديد للاعب صلاح محسن مهاجم الأهلي، للإعلان عنه خلال الفترة المقبلة، خاصة أن اللاعب يشارك حاليًا مع منتخب مصر الأوليمبي في طوكيو 2020.



