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حيرة كبيرة داخل صفوف المنتخب الأولمبي.. طالع التفاصيل

السبت 31/يوليو/2021 - 04:32 ص
منتخب مصر الاوليمبي
منتخب مصر الاوليمبي
محمد زويد
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يخوض منتخب مصر، مواجهة قوية ضد البرازيل، اليوم السبت، في ربع نهائي منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية المقامة بطوكيو.

ويواجه شوقي غريب المدير الفني للفراعنة، حيرة في مركز لاعب الوسط المدافع، الذي سيشارك بجوار أكرم توفيق، ويفاضل شوقي غريب بين إمام عاشور وعمار حمدي.

وشارك عمار حمدي بديلًا أمام إسبانيا وأستراليا، وأحدث طفرة في أداء وسط ملعب المنتخب، وسجل الهدف الثاني أمام أستراليا وسدد كرة في العارضة التي منعته من تسجيل الهدف الثالث للمنتخب الوطني.

وفي سياق آخر جاء عكس الوضع تماماً في لقاء الأرجنتين، الذي شارك فيه عمار بديلًا، ولم يكن لديه نفس التأثير، وهو ما يجعل غريب يفكر في الدفع بإمام عاشور أساسيًا، والاحتفاظ بعمار كورقة رابحة، والدفع به في الشوط الثاني حسب سير اللقاء.

وبلغ منتخب مصر، دور ربع النهائي كوصيف للمجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، بينما تصدر منتخب البرازيل المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط.

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