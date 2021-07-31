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مجلة فرنسية تثير غضب مبابي في باريس

السبت 31/يوليو/2021 - 04:32 ص
مبابي
مبابي
الفجر الرياضي
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أثارت تصريحات منسوبة للفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، بشأن رغبته في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع الفريق الباريسي الموسم المقبل، حالة من الجدل لاسيما وأنها تعارض التقارير التي تؤكد اقتراب اللاعب من ريال مدريد.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن تصريحات مبابي الأخيرة أصابت جماهير ريال مدريد بالإحباط حول إمكانية حسم الصفقة هذا الصيف، خاصة وأن كلام اللاعب يؤكد رغبته في البقاء مع النادي الباريسي بالموسم المقبل بعكس الأنباء المتداولة بخصوص اقترابه من الريال.

وكانت تقارير صحفية أكدت مؤخرًا أن مبابي أبلغ مسؤولي باريس ومدربه ماوريسيو بوكيتينو بأنه لن يجدد عقده مع باريس الذي ينتهي في صيف 2022.

يبدو أن النجم الفرنسي تراجع عن قراره بشأن الرحيل عن باريس سان جيرمان الفرنسي بعد الصفقات القوية التي أبرمها النادي الباريسي مؤخرا والتي قد تساعده في تحقيق حلم التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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مجلة فرنسية مبابي رياضة اخبار الرياضة

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