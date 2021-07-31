Advertisements

لجنة التخطيط ترفض بقاء نجم الأهلي

السبت 31/يوليو/2021 - 05:01 ص
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
Advertisements
كشفت تقارير صحفية عن مصير النيجيري جونيور أجايي بشأن الاستمرار مع النادي الأهلي من عدمه في الموسم المقبل.

وأوضحت التقارير أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ترفض استمرار جونيور أجايي مع الفريق بسبب تراجع مستواه وطلبت من اللاعب احضار عروض للرحيل عن القلعة الحمراء بشكل نهائي بعدما خرج اللاعب من حسابات الجهاز الفني.

ويخطط جهاز الكرة فى النادى الأهلى للتعاقد مع ثنائى أجنبى فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويتصدر الثنائى لويس ميكيسونى وبيرسى تاو المشهد.

يذكر أن جونيور أجايى انتقل للنادى الأهلى فى موسم 2016 وحقق مع القلعة الحمراء العديد من الألقاب المحلية والقارية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميكيسوني لجنة التخطيط الاهلي اجايي

أخبار تهمك

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

منذ يوم

آخر تفاصيل قضية محمود كهربا مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 13 ساعة

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

أسماء مصابي انقلاب حافلة مدرسية على طريق المنصورة - القاهرة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. انخفاض في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. تصريحات نارية من شوقي غريب قبل مواجهة البرازيل

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. عمرو خالد ينسحب من حواره على العربية بعد سؤاله عن الإخوان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

شوقي غريب يحضر مفاجأة مدوية أمام البرازيل

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقته الثانية

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل وناري من برشلونة وريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقدم عرضًا للتعاقد مع نجم بيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

مجلة فرنسية تثير غضب مبابي في باريس

منذ 43 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:30 ص

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

04:30 م

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

07:31 م

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

06:09 م

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقته الثانية

09:31 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان