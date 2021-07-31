لجنة التخطيط ترفض بقاء نجم الأهلي

كشفت تقارير صحفية عن مصير النيجيري جونيور أجايي بشأن الاستمرار مع النادي الأهلي من عدمه في الموسم المقبل.





وأوضحت التقارير أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ترفض استمرار جونيور أجايي مع الفريق بسبب تراجع مستواه وطلبت من اللاعب احضار عروض للرحيل عن القلعة الحمراء بشكل نهائي بعدما خرج اللاعب من حسابات الجهاز الفني.





ويخطط جهاز الكرة فى النادى الأهلى للتعاقد مع ثنائى أجنبى فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويتصدر الثنائى لويس ميكيسونى وبيرسى تاو المشهد.





يذكر أن جونيور أجايى انتقل للنادى الأهلى فى موسم 2016 وحقق مع القلعة الحمراء العديد من الألقاب المحلية والقارية.



