مفاجأة سارة لنجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية أن الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد، وتريبير لاعب أتليتكو مدريد لن يتم إدراجهما في قائمة اللاعبين الأجانب بناديهما في الموسم المقبل وذلك وفقا للاتفاقية مع الاتحاد الاسباني لكرة القدم.





وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن الاتفاقية مع الاتحاد الإسباني بشأن اللاعبين الأجانب سارية على الرغم من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.





وأوضحت الصحيفة أنه لن يتم ادراج بيل وتريبيبر في قائمة اللاعبين الأجانب وذلك لأنهما وقع عقودا مع أنديتهما قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.





وأشار التقرير، إلى أن ريال مدريد لن يواجه أي مشاكل في تسجيل اللاعبين الأجانب ميليتاو ورودريجو وفينيسيوس جونيور.



