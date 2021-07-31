موعد مباراة تشيلسي ضد فياريال في كأس السوبر الأوروبي

استقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على موعد مباراة تشيلسي الإنجليزي ضد فياريال الإسباني، في كأس السوبر الأوروبي.





وقرر الاتحاد إقامة المباراة في مدينة بلفاست بأيرلندا الشمالية يوم الأربعاء الموافق11 أغسطس المقبل.





ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت الإمارات، والسابعة بتوقيت جرينتش.





كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن موافقته على حضور 13 ألف مشجع لمباراة كأس السوبر بين تشيلسي وفياريال.





وسيخوض تشيلسي اللقاء بصفته بطلا لدوري أبطال أوروبا، فيما توج فياريال ببطولة الدوري الأوروبي لموسم 2021، 2022.



