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بيراميدز يقترب من حسم صفقة الأهلي المنتظرة

السبت 31/يوليو/2021 - 06:00 ص
الاهلي وبيراميدز
الاهلي وبيراميدز
محمد زويد
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يسعى مسؤولو نادي بيراميدز، لحسم صفقة جديدة، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز عن اقتراب مسئولى السماوي من إتمام التعاقد مع اللاعب محمد رضا بوبو بعد دخولهم في مفاوضات قوية مع اللاعب ومسئولى نادي وادي دجلة، لضمه نهاية الموسم الجاري.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي كان يرغب في ضم اللاعب منذ شهر ونصف تقريبا.

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