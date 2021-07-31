تشاكا يضغط على أرسنال من أجل "مورينيو"

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن السويسري جرانيت تشاكا، لاعب وسط آرسنال، يضغط على ناديه، من أجل الانتقال إلى روما هذا الصيف.





وقدم روما عرضًا لتشاكا بقيمة 15 مليون يورو بالمتغيرات، لكن آرسنال يرغب في الحصول على 23 مليون يورو.





وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن تشاكا اتفق على الشروط الشخصية لعقده مع روما، كما أنه أبلغ آرسنال برغبته في ارتداء قميص الذئاب.





وتابعت الصحيفة، أن تشاكا قدم العديد من التلميحات على مواقع التواصل الاجتماعي للضغط على آرسنال، حيث أنه أعجب بكل منشورات البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما، على شبكة "إنستجرام" هذا الصيف.





يذكر أن صاحب الـ 28 عامًا، ظهر بمستوى جيد مع منتخب سويسرا خلال منافسات بطولة يورو 2020.



