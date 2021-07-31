تشيلسي يرفض عرضا من ميلان لإعارة "زياش"

رفض نادي تشيلسي الإنجليزي، عرضا من نادي ميلان الإيطالي، من أجل التعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.





وارتبط زياش منذ بداية الصيف، بالانتقال إلى ميلان، لتعويض التركي هاكان تشالهانوجلو الذي وقع لصالح إنتر.





وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن تشيلسي رفض عرضًا من ميلان لضم زياش على سبيل الإعارة.





وتابعت الصحيفة، أن العلاقات بين الناديين ممتازة، لكن تشيلسي أبلغ ميلان، أنه لن يتخلى عن زياش إلا عبر صفقة بيع نهائي.





وأشارت الصحيفة، أن فرص زياش في اللعب مع تشيلسي خلال الموسم المقبل ضئيلة، لأن كريستيان بوليسيتش وكاي هافيرتز وماسون ماونت وتيمو فيرنر يتفوقون عليه في الخط الأمامي، كما أن البلوز يبحث عن مهاجم جديد.





ونجح حكيم زياش في تسجيل 6 أهداف وتقديم 4 تمريرات حاسمة مع البلوز خلال 39 مباراة خاضها في الموسم الماضي.



