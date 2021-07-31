الترجي يتدخل لإفساد صفقة يريدها الزمالك

كشفت تقارير صحفية تونسية، عن دخول نادي الترجي في منافسة مع الزمالك، للتعاقد مع المهاجم الجزائري كريم العريبي مهاجم نيم الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





حيث أكد موقع "footballtunisien" التونسي، أن كريم العريبي دخل قائمة اهتمامات الترجي، لتعويض الغاني خالد عبد الباسط، حيث تسير المفاوضات بين الطرفين، في الطريق الصحيح.





وتابع الموقع، أن نادي الترجي التونسي يواجه منافسة من قبل الزمالك المهتم بضم اللاعب الجزائري، بالإضافة إلى النجم الساحلي، وعجمان الإماراتي.





وعانى كريم العريبي من الابتعاد عن المشاركة مع نيم، في معظم مباريات الدوري الفرنسي الموسم الماضي، حيث شارك في 285 دقيقة فقط طوال الموسم، ولم يسجل أو يصنع خلالهما أي هدف.





وتبلغ القيمة التسويقية لـ كريم العريبي 800 ألف يورو، وفقًا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.



