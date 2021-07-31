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بولندا تصعد إلى دور الثمانية في منافسات الكرة الطائرة للرجال

السبت 31/يوليو/2021 - 05:02 ص
بوابة الفجر
وكالات
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تأهلت بولندا بطلة العالم لدور الثمانية في منافسات الكرة الطائرة للرجال في أولمبياد طوكيو بعد فوزها 3-0 على اليابان مساء الجمعة، بينما تجاوزت البرازيل تعثرها في البداية لتفوز على الولايات المتحدة 3-1.

وانتصرت بولندا بنتيجة 25-22 و25-21 و26-24 لترفع رصيدها إلى عشر نقاط في صدارة المجموعة الأولى.

وقطعت كندا خطوة نحو التأهل بعد الفوز 3-0 على فنزويلا متذيلة الترتيب، إذ أصبح رصيدها سبع نقاط من أربع مباريات بعد فوزها 25-13 و25-22 و25-12، لتحتل المركز الثالث متأخرة بفارق ثلاث نقاط عن بولندا.

وخسرت البرازيل المصنفة الأولى عالميا وبطلة ذهبية ريو 2016 الشوط الأول أمام الولايات المتحدة، لكنها انتفضت لتفوز بالأشواط الثلاثة التالية بنتيجة 30-32 و25-23 و25-21 و25-20، لتحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية.

وتحتل اليابان المركز الرابع بست نقاط من أربع مباريات متفوقة بنقطة واحدة على إيران التي تأتي في المركز الخامس بعد خسارتها من إيطاليا 1-3 بنتيجة أشواط 30-28 و25-21 و21-25 و25-21.

ورفعت إيطاليا رصيدها إلى ثماني نقاط في المركز الثاني، بينما تتذيل فنزويلا المجموعة الأولى دون رصيد.
وفي المجموعة الثانية، فازت البرازيل 3-1 على الولايات المتحدة لتقطع خطوة نحو التأهل.

ورفعت البرازيل رصيدها إلى ثماني نقاط متأخرة بنقطة عن المنتخب الروسي المتصدر والذي خسر 1-3 أمام فرنسا التي تقدمت للمركز الثالث بسبع نقاط.

وحافظت الأرجنتين، التي تملك خمس نقاط في المركز الخامس، على آمالها في التأهل بفوزها على تونس متذيلة الترتيب بنقطة واحدة.

وفازت فرنسا على المنتخب الروسي بنتيجة 25-21 و20-25 و25-17 و25-20، لتدفع الفريق الأمريكي للمركز الرابع والأرجنتين للخامس قبل مباريات الجولة الأخيرة للمجموعة.

ويتأهل أول أربعة منتخبات من كل مجموعة إلى دور الثمانية.

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