تشيلسي يواجه أزمة كبرى في طريق حسم صفقة كوندي

تحدث تقرير صحفي إنجليزي، عن عقبة غير متوقعة أمام مسؤولي نادي تشيلسي، لحسم التعاقد مع الفرنسي كوندي مدافع الفريق الكروي الأول بنادي إشبيلية، خلال الفترة الجارية من الانتقالات الصيفية.





صفقة كوندي في تشيلسي الإنجليزي





وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن كورت زوما مدافع الفريق الكروي الأول بنادي تشيلسي رفض الرحيل إلى صفوف إشبيلية ضمن صفقة كوندي.





وتابعت الصحيفة: "رغم وجود مفاوضات مكثفة بين تشيلسي وإشبيلية في الساعات الماضية، إلا أن زوما يريد فقط الاستمرار في الدوري الإنجليزي الممتاز".





وأكملت الصحيفة: "الفرنسي كورت زوما بات بمثابة عائق أمام البلوز الذي سيتعين عليه دفع 80 مليون يورو لإشبيلية لحسم صفقة كوندي".





وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي وست هام مهتمون جدًا بضم زوما خلال الفترة الجارية من الانتقالات الصيفية، حيث ينوي التقدم بعرض بقيمة 25 مليون يورو، لضم اللاعب.





وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن تشيلسي سيعمل في الفترة المقبلة على إقناع كورت زوما بتغيير رأيه، لأنه جزء أساسي من حسم صفقة كوندي.



