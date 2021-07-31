الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

حسم مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب، ملف التعاقد مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز لضمه مطلع الموسم الجديد.





صفقة نبيل عماد دونجا في الزمالك





و حصل مسؤولو الكرة بنادي الزمالك على توقيع نبيل عماد "دونجا"، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، تمهيدًا لفتح المفاوضات مع إدارة النادي السماوي لحسم الصفقة بشكل نهائي.





من جانبه كشف مصدر بنادي الزمالك أن مسؤولي القلعة البيضاء فتحوا خطوط تواصل مع إدارة بيراميدز لطلب الحصول على خدمات نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق في الصيف الجاري.





وأوضح المصدر أن نبيل عماد دونجا أبلغ إدارة الزمالك بوجود موافقة مبدئية من جانب إدارة بيراميدز على خطوة رحيله، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية خصوصًا أن هذه الخطوة تم تأجيلها من الموسم الماضى.





وأتم المصدر موضحا مسؤولي الكرة بنادي الزمالك توصلوا إلى اتفاق مع نبيل عماد "دونجا" على التوقيع لمدة 4 سنوات، فى ظل اقتناع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق بالصفقة.



