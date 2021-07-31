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بي إن سبورتس تعلن عن معلق مباراة مصر والبرازيل في اوليمبياد طوكيو 2020

السبت 31/يوليو/2021 - 07:31 ص
مصر والبرازيل
مصر والبرازيل
ريهام عبد المحسن
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أعلنت شبكة بي إن سبورتس القطرية عن هوية معلق مباراة مصر والبرازيل في إطار دور الثمانية من منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأوليمبية 2020 المقامة حاليا في طوكيو.

وسيقوم بالتعليق على أحداث مباراة المنتخب الأوليمبي المصري ونظيره البرازيلي المعلق التونسي رءوف خليف.

ومن المقرر أن تقام مواجهة مصر والبرازيل في تمام الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت مصر على ملعب سايتاما 2002.

وتأهل منتخبنا الوطني إلى الدور ربع النهائي وذلك عقب احتلاله المركز الثاني في مجموعته برصيد 4 نقاط بعد تعادله سلبيا أمام إسبانيا وخسارته على يد الأرجنتين بهدف نظيف وفوزه على أستراليا بهدفين نظيفين.

وعلى الجانب الآخر،تأهل المنتخب البرازيلي إلى الدور ربع نهائي من البطولة بعد تصدره مجموعته برصيد 7 نقاط بعد فوزه على كلا من ألمانيا والسعودية وتعادله أمام كوت ديفوار.

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