صفقة برشلونة الجديدة تشارك في التدريبات استعدادا للموسم القادم

قرر الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، العودة إلى تدريبات فريقه استعدادا للموسم الجديد، بعد قطع إجازته، التي كان من المفترض أن تنتهي يوم الإثنين المقبل.





وشارك مهاجم برشلونة صاحب الـ33 عامًا، في العودة التدريبات الجماعية التي أقيمت أمس الجمعة، من أجل الاستعداد بشكل أفضل للموسم الجديد.





وقام الحساب الرسمي لبرشلونة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بنشر فيديو للمران الأول لأجويرو في المدينة الرياضية للبارسا.





وكان أجويرو قد انتقل إلى صفوف برشلونة، في صفقة انتقال حر خلال فترة الصيف الحالي، بعقد يمتد حتى صيف 2023.





جدير بالذكر أن أجويرو خضع لعلاج بالخلايا الجذعية المزروعة على الركبتين، من أجل تجديد الغضروف، بهدف إطالة مسيرته الكروية، وذلك حسبما أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.



