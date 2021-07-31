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الإتحاد الألماني يعلن موعد تقديم فليك

السبت 31/يوليو/2021 - 08:02 ص
فليك
فليك
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية ألمانية أن الإتحاد الألماني لكرة القدم حدد موعد تقديم الألماني هانز فليك الذي سيقود المنتخب الألماني الأول خلفاً للمدير الفني يواكيم لوف.

وأكدت صحيفة كيكر الألمانية أن الإتحاد الألماني سوف يقدم فليك مديرا فنيا للمنتخب يوم 10 أغسطس المقبل.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن الإتحاد الألماني كان قد أعلن يوم 25 مايو الماضي عن تعاقده مع المدير الفني هانز فليك بعقد يمتد حتى عام 2024.

ولفتت الصحيفة الألمانية أن الإتحاد الألماني فسخ تعاقده مع يواكيم لوف بالتراضي بعد خروج المنتخب الألماني من بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو2020).

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