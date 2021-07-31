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مفاجأة سارة لأنشيلوتي في ريال مدريد

السبت 31/يوليو/2021 - 08:02 ص
انشيلوتي
انشيلوتي
محمد نادر
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كشف تقارير صحفية إسبانية، عن مفاجأة سارة للإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، خلال فترة إعداد الفريق للموسم الكروي الجديد.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، قد تعافى كليا من إصابته بفيروس كورونا، وبات مستعدا للمشاركة في تدريبات الفريق.

وكان هذا الخبر بمثابة مفاجأة سعيدة لمدرب الفريق، لأن بنزيما تعافى مبكرا من الفيروس، بعد الامتثال لقواعد البروتوكول الكلي خلال الفترة الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن بنزيما، من المتوقع أن قود هجوم الميرينجي خلال الموسم المقبل، الا اذا حدث جديد خلال الميركاتو الصيفي.

وسجل بنزيما مع ريال مدريد ، 87 هدفا في المواسم الثلاثة الماضية منذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

ويقترب المهاجم الفرنسي من تجديد عقده مع النادي الملكي حتى يونيو.

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