ويجز وباتيستوتا وعفروتو يتألقون في حفل غنائي ضخم بـالعلمين بحضور كامل العدد





أحيا كل من نجوم الراب مطرب الراب ويجز وعفروتو وباتيستوتا وعدد كبير من الفرق الغنائية حفل غنائي، ضخم على مسرح الماسة بالعلمين الجديدة قدم "ويجز" في الحفل باقة من أشهر أغانيه.



مثل:"دورك جي، بورش، أسياد الصوت، مش فير، الحفل من تنظيم منظم الحفلات الشهير ياسر الحريرى "أمازون إنترتينمينت" والصوت عماد نبيل اضاء وليد الحريرى تميز الحفل بالحضور الجماهيري الضخم.



وكانت ثد حققت أغنية “عفاريت الأسفلت” لـ ويجز نجاحا كبيرا، حيث كسرت حاجز المليون ونصف المليون مشاهدة، كما احتلت التريند رقم 3 بعد طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".



أغنية "عفاريت الأسفلت" توزيع موسيقي خالد رُحيم، ورشاد، ومكس وماستر نادر سليمان.



من ناحية أخرى، حققت أغنية "أسياد الصوت" لـ ويجز ما يقرب من 6 ملايين مشاهدة عبر قناته الرسمية بـ “يوتيوب”.



