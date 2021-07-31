رد فعل الأهلي بعد أنباء اقتراب رمضان صبحي من الزمالك

اقتربت إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب من التعاقد مع رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وحسب مصدر مسؤول بالأهلي، فإن ملف انتقال رمضان صبحي للقلعة البيضاء لا يخص المارد الأحمر بأي صلة مؤكدا على احترامه الكامل للاعب وقدراته الفنية.





ومن المنتظر أن يحسم الزمالك الصفقة نهائيا عقب عودة اللاعب من أولمبياد طوكيو المقامة حاليا باليابان.





ويحسم الأهلي ملف صفقاته الصيفية خلال الأيام القادمة في جلسة بين موسيماني وإدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي.



