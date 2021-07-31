على طريقة محمد رمضان.. مطرب يظهر عاريًا في حفل العلمين والشباب تقلده (صور)



ظهر المطرب عفرتو، عاريا دون ارتداء تيشرت او اي شئ يغطي النصف العلوي من جسده وقام بتقليده عدد من الشباب الحاضرين الحفل بالعلمين حيث فعل مثلما فعل محمد رمضان في احد حفلاته.



وكان قد أحيا كل من نجوم الراب مطرب الراب ويجز وعفروتو وباتيستوتا وعدد كبير من الفرق الغنائية حفل غنائي، ضخم على مسرح الماسة بالعلمين الجديدة قدم "ويجز" في الحفل باقة من أشهر أغانيه.



مثل:"دورك جي، بورش، أسياد الصوت، مش فير، الحفل من تنظيم منظم الحفلات الشهير ياسر الحريرى "أمازون إنترتينمينت" والصوت عماد نبيل اضاء وليد الحريرى تميز الحفل بالحضور الجماهيري الضخم.



