برفقة شقيقتها.. داليا مصطفى تقضي إجازتها الصيفية

شاركت الفنانة داليا مصطفي، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



وظهرت داليا مصطفي فى الصورة من عطلتها الصيفية برفقة شقيقتها، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.



وكان آخر أعمال داليا مصطفي مسلسل “فارس بلا جواز”، مع عدد من النجوم أبرزهم مصطفى قمر وداليا البحيري.