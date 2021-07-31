حماقى يتألق بحفل كامل العدد في السعودية ويكشف مفاجأة عن ألبومه الجديد (صور)



تألق "حماقى" بالعديد من أغانيه المميزة بداية من "نفسى ابقى جنبه"، "قدام الناس"، "مابلاش"، "أحلى حاجة فيكى"، "ليه بيلمونى ليه".. بالإضافة إلى "من البداية"، "يا ستار"، "كان وكان"، "واحدة واحدة".



وقال حماقي خلال حفله في المملكة العربية السعودية أن الألبوم الجديد سيتم طرحه في الأسبوع الأول من أغسطس، ولكن على غير العادة لن يصدر في CD في بداية الأمر، على أن يطرح كل أغنية بمفردها.



وخلال الحفل، شاركت المطربة الصاعدة زينة عماد مرة أخرى مع حماقي، وأعلن أنه يساندها وسيقدم معها أغنية.





تألق النجم محمد حماقى، في حفله بالمملكة العربية السعودية بحضور كامل العدد وسط إجراءات احترازية مشددة حفاظًا على صحة الجمهور.قدم "حماقى" خلال ساعة ونصف من الغناء المتواصل العديد من أغانيه المميزة والمبهجة لقلوب عشاقه الذين لم تنقطع هتافاتهم طول تواجده على خشبة المسرح .