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"التنمية المحلية" تحذر الفاسدين: ليس لكم مكان

السبت 31/يوليو/2021 - 07:46 ص
خالد قاسم
خالد قاسم
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه تم تنفيذ 528 جولة تفتيشية منها مفاجىء وغير مفاجىء، وتستهدف هذه الجولات مكافحة الفساد، والنسبة الأكبر من الجولات كانت مفاجئة.

وأشار "قاسم"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الجمعة، إلى أن قطاع التفتيش يعد من أهم آليات الوزارة لمحاربة الفساد، حيث أنه يقوم بدور رقابي لمتابعة المحليات والمراكز والمدن والأحياء بالمحافظات، بالإضافة إلى تقييم أداء العاملين بالمحليات، وفحص شكاوى المواطنين.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنهم أجروا 16 دورة متخصصة لتدريب العاملين في القطاع التفتيش بغجمالي 800 ساعة تدريب، معلقا: "الفاسد ليس له مكان".

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