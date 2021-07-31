"التنمية المحلية" تحذر الفاسدين: ليس لكم مكان

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه تم تنفيذ 528 جولة تفتيشية منها مفاجىء وغير مفاجىء، وتستهدف هذه الجولات مكافحة الفساد، والنسبة الأكبر من الجولات كانت مفاجئة.





وأشار "قاسم"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الجمعة، إلى أن قطاع التفتيش يعد من أهم آليات الوزارة لمحاربة الفساد، حيث أنه يقوم بدور رقابي لمتابعة المحليات والمراكز والمدن والأحياء بالمحافظات، بالإضافة إلى تقييم أداء العاملين بالمحليات، وفحص شكاوى المواطنين.



