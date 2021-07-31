ياسمين صبري تحذر متابعيها من الصفحات المفبركة باسمها





حذرت الفنانة ياسمين صبري متابعيها، وجمهورها من الصفحات المزيفة التى يقوم البعض بإنشائها باسمها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.ونشرت صورة جديدة لها عبر قصتها على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وكتبت “لا يوجد لدى أى حسابات على الفيس بوك، كل الحسابات مزورة و سأقوم بإغلاقها”.يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل كان «فرصة تانية»، وشاركها في البطولة عدد كبير من نجوم الفن، منهم أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.