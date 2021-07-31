Advertisements
خبير بالأمم المتحدة: مصر معرضة لخطر ارتفاع منسوب المياه وتآكل الدلتا
السبت 31/يوليو/2021 - 07:55 ص
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور جمال الأفندي، خبير التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، إن الظواهر الجوية بدأت تشهد تغيرًا كبيرًا عن السابق، حيث كانت تتعرض سيناء لفيضانات مرة أو مرتين كل 15 عامًا، ولكن اعتبارًا من 2008 زادت الفيضانات بشكل كبير على سيناء.
وأشار "الأفندي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الجمعة، إلى أن وزارة الري انتبهت إلى أن هناك تغيرًا في نمط تعرض سيناء للفيضانات، وبدأت تلجأ لطرق للاستفادة من المياه، لافتًا إلى أن مصر معرضة لسقوط أمطار غزيرة خاصة على منطقة الشمال الشرقي فيما بعد.
وأضاف خبير التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، أنه يجب أن يكون هناك استراتيجية لمواجهة التغيرات المناخية لتحويل النقمة إلى نعمة، منوهًا بأن مصر من ضمن الدول المعرضة لخطر ارتفاع منسوب المياه وتآكل الدلتا، معلقًا: "المشكلة مش في الغمر.. ولكن في أن الأملاح كلها ستتحول للتربة وستكون غير صالحة للزراعة، نحن ضحية الدول الصناعية الكبرى".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements