Advertisements

خبير بالأمم المتحدة: مصر معرضة لخطر ارتفاع منسوب المياه وتآكل الدلتا

السبت 31/يوليو/2021 - 07:55 ص
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور جمال الأفندي، خبير التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، إن الظواهر الجوية بدأت تشهد تغيرًا كبيرًا عن السابق، حيث كانت تتعرض سيناء لفيضانات مرة أو مرتين كل 15 عامًا، ولكن اعتبارًا من 2008 زادت الفيضانات بشكل كبير على سيناء.

وأشار "الأفندي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الجمعة، إلى أن وزارة الري انتبهت إلى أن هناك تغيرًا في نمط تعرض سيناء للفيضانات، وبدأت تلجأ لطرق للاستفادة من المياه، لافتًا إلى أن مصر معرضة لسقوط أمطار غزيرة خاصة على منطقة الشمال الشرقي فيما بعد.

وأضاف خبير التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، أنه يجب أن يكون هناك استراتيجية لمواجهة التغيرات المناخية لتحويل النقمة إلى نعمة، منوهًا بأن مصر من ضمن الدول المعرضة لخطر ارتفاع منسوب المياه وتآكل الدلتا، معلقًا: "المشكلة مش في الغمر.. ولكن في أن الأملاح كلها ستتحول للتربة وستكون غير صالحة للزراعة، نحن ضحية الدول الصناعية الكبرى".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الدلتا أمطار غزيرة

أخبار تهمك

عاجل.. تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

بيراميدز يقترب من حسم صفقة الأهلي المنتظرة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الأهلي يقدم عرضًا للتعاقد مع نجم بيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 19 ساعة

شاهد.. عمرو خالد ينسحب من حواره على العربية بعد سؤاله عن الإخوان

منذ حوالي 9 ساعات

بي إن سبورتس تعلن عن معلق مباراة مصر والبرازيل في اوليمبياد طوكيو 2020

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقته الثانية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

منذ يوم

عاجل.. تصريحات نارية من شوقي غريب قبل مواجهة البرازيل

منذ حوالي 12 ساعة

لجنة التخطيط ترفض بقاء نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

آخر تفاصيل قضية محمود كهربا مع الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. انخفاض في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 6 ساعات

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعة و 15 دقيقة

موضوعات متعلقة

دراسة: كارثة مدمرة يشهدها العالم قريبًا

الدول العربية تحتاج إلى 75 مليار دولار لمواجهة التغيرات المناخية

رئيس الوزراء يشهد توقيع وثيقة مشروع "دعم التكيف مع تغير المناخ"

نواب أمريكيون يطالبون "البنتاجون" بمراجعة تقرير ترامب حول "تغيرات المناخ"

ارتفاع شديد في درجات الحرارة.. أفريقيا في خطر بسبب زيادة نسبة الكربون

رويترز: توقعات بارتفاع تكلفة أضرار الفيضانات التي تلحق بالمنازل الأمريكية لـ 61٪

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:30 ص

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

04:30 م

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

07:31 م

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

06:09 م

عاجل.. تصريحات نارية من شوقي غريب قبل مواجهة البرازيل

07:55 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان