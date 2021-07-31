خبير بالأمم المتحدة: مصر معرضة لخطر ارتفاع منسوب المياه وتآكل الدلتا

قال الدكتور جمال الأفندي، خبير التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، إن الظواهر الجوية بدأت تشهد تغيرًا كبيرًا عن السابق، حيث كانت تتعرض سيناء لفيضانات مرة أو مرتين كل 15 عامًا، ولكن اعتبارًا من 2008 زادت الفيضانات بشكل كبير على سيناء.





وأشار "الأفندي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الجمعة، إلى أن وزارة الري انتبهت إلى أن هناك تغيرًا في نمط تعرض سيناء للفيضانات، وبدأت تلجأ لطرق للاستفادة من المياه، لافتًا إلى أن مصر معرضة لسقوط أمطار غزيرة خاصة على منطقة الشمال الشرقي فيما بعد.



