سيدني: ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد -19 والشرطة تكثف جهودها لمنع التجمعات

أبلغت نيو ساوث ويلز، الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في أستراليا، عن 210 حالات مكتسبة محليًا من COVID-19، اليوم السبت، حيث طوقت الشرطة وسط مدينة سيدني بنقاط تفتيش متعددة لمنع احتجاج مناهض للإغلاق.



خضعت سيدني والمناطق المجاورة لها إلى إغلاق صارم لمدة أسابيع يستمر حتى نهاية أغسطس على الأقل بينما تكافح تفشي نوع دلتا شديد العدوى. وترفع أرقام السبت تفشي المرض إلى 3190 حالة. وقالت شرطة نيو ساوث ويلز إنه تم نشر حوالي 1000 ضابط شرطة في جميع أنحاء سيدني لمنع مظاهرة غير مصرح بها ضد الإغلاق وأصدرت الشرطة إخطارات حظر لسيارات الأجرة وخدمات مشاركة الركاب تمنعهم من اصطحاب الركاب إلى المظاهرات.



وأسفرت احتجاجات نهاية الأسبوع الماضي عن سلسلة من الاعتقالات والاشتباكات مع الشرطة. وأظهر استطلاع في أواخر يوليو من قبل شركة أبحاث السوق Utting Research ومقرها نيو ساوث ويلز، أن 7 ٪ فقط من الناس يؤيدون المظاهرات. كان الامتثال لقواعد الصحة العامة أحد الأسباب الرئيسية المذكورة وراء نجاح أستراليا في إدارة الوباء.



وصرح وزير الصحة في نيو ساوث ويلز براد هازارد، بأن هناك 198 شخصًا في المستشفى في سيدني، 53 منهم في العناية المركزة و27 يحتاجون إلى تهوية. كما تم الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات في التفشي إلى 14.



ستدخل أجزاء من ولاية كوينزلاند المجاورة في إغلاق مفاجئ لمدة ثلاثة أيام يوم السبت بعد أن سجلت الولاية ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا من سلالة دلتا، مما وضع عددًا من أحداث كرة القدم والرجبي وغيرها من الأحداث الرياضية في طي النسيان. وقال نائب رئيس الوزراء ستيفن مايلز: "لقد رأينا من التجربة في الولايات الأخرى أن الطريقة الوحيدة للتغلب على متغير دلتا هي التحرك بسرعة، وأن تكون سريعًا وقويًا.. هذا هو النهج المتفق عليه وطنيا الآن."



على الرغم من صراعها مع طفرات العدوى، ومعظمها من نوع دلتا، تمكنت أستراليا من السيطرة على الوباء إلى حد كبير مع ما يزيد قليلًا عن 34000 حالة و924 حالة وفاة.

