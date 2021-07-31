Advertisements

وزارة الدفاع الأفغانية: مقتل وإصابة 356 من عناصر طالبان

السبت 31/يوليو/2021 - 08:54 ص
حركة طالبان
حركة طالبان
أ ش أ
Advertisements
أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، مقتل 226 من عناصر حركة طالبان وإصابة 130 آخرين، خلال عمليات أمنية نفذتها قوات الدفاع والقوات الأمنية. 
 
ونقلت وكالة أنباء (بختار) الأفغانية، اليوم السبت، عن وزارة الدفاع قولها، إنه تم تنفيذ عمليات عسكرية بمشاركة قوات الدفاع والقوات الأمنية، مدعومة بقوات جوية، واستهدفت عناصر حركة طالبان في أقاليم كونار وباكتيا وميدان ورداك وقندهار وهيرات وجاوزان وهلمند وبغلان وكابول.
 

وأضاف مصدر بوزارة الدفاع أن العمليات العسكرية أسفرت عن تدمير كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.
 
وخلال الساعات الـ24 الماضية، تمكنت القوات الأمنية من اكتشاف وإبطال مفعول 15 لغما زرعتهم عناصر حركة طالبان في أقاليم مختلفة من البلاد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الدفاع الأفغانية طالبان أفغانستان

أخبار تهمك

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تصريحات نارية من شوقي غريب قبل مواجهة البرازيل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. انخفاض في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

منذ يومين

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

بيراميدز يقترب من حسم صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقدم عرضًا للتعاقد مع نجم بيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقته الثانية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة سارة لأنشيلوتي في ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ حوالي 9 ساعات

رد فعل الأهلي بعد أنباء اقتراب رمضان صبحي من الزمالك

منذ أقل من ساعتين

خبير بالأمم المتحدة: مصر معرضة لخطر ارتفاع منسوب المياه وتآكل الدلتا

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

مقتل 57 مسلحًا بهجمات برية وجوية في أفغانستان

مقتل 31 مسلحاً خلال عمليات عسكرية في أفغانستان

أفغانستان: مقتل 28 من طالبان خلال عمليات للجيش

قوات الأمن الأفغانية تتصد لهجوم ضخم شنته حركة طالبان في إقليم هلمند جنوبي

أفغانستان: طالبان تستولى على منطقة بإقليم باجلان

مقتل وإصابة المئات من عناصر "طالبان" في أفغانستان

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:30 ص

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

08:30 ص

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

04:30 م

رد فعل الأهلي بعد أنباء اقتراب رمضان صبحي من الزمالك

08:03 ص

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

07:31 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان