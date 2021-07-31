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الصين تسجل 55 حالة إصابة جديدة بكورونا مع انتشار متغير دلتا

السبت 31/يوليو/2021 - 08:58 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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قالت هيئة الصحة إن الصين أبلغت، اليوم السبت، عن 55 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في البر الرئيسي في 30 يوليو، مقارنة بـ 64 حالة في اليوم السابق.

وقالت مفوضية الصحة الوطنية في بيان إن 30 من الإصابات الجديدة كانت حالات محلية مقارنة بـ 21 في اليوم السابق. لم تكن هناك وفيات جديدة. أما الحالات الـ25 الأخرى فكانت إصابات واردة من الخارج. وقالت الهيئة إنه تم الإبلاغ عن غالبية الحالات المحلية في مقاطعة جيانغسو.

تواجه مدينة نانجينغ عاصمة المقاطعة حاليًا تفشيًا لمتغير دلتا COVID-19 الذي ظهر في وقت سابق من هذا الشهر، ويعزى إلى عمال نظافة المطار الذين عملوا في رحلة من روسيا. وانتشر تفشي نانجينغ منذ ذلك الحين إلى مدن أخرى في جيانغسو، العاصمة الصينية بكين، وإلى مقاطعات أخرى بما في ذلك أنهوي وسيشوان ولياونينغ وقوانغدونغ وهونان.

أعلنت مدينة سوتشو، وهي مدينة رئيسية في جيانغسو، اليوم السبت، أنها ستغلق جميع صالات ألعاب الشطرنج والبطاقات وما جونغ، بعد أن أصيب عدة أشخاص في مدينة أخرى في جيانغسو بالفيروس أثناء اللعب في أحد هذه الصالات.

للحد من تفشي المرض في بكين، طلبت بعض المدارس في المدينة من الطلاب في إجازة صيفية العودة إلى بكين قبل أربعة عشر يومًا على الأقل من بدء فصل الخريف في 15 أغسطس، حسبما ذكرت صحيفة بكين يوث ديلي يوم الأحد. وأعلنت مدينة تشنغتشو، المدينة الإقليمية بمقاطعة خنان التي تعرضت لفيضانات غزيرة هذا الشهر، يوم السبت، أن الأشخاص الذين يغادرون المدينة يجب أن تكون نتيجة اختبارهم لفيروس كورونا سلبية. كما أبلغت عن حالة واحدة بدون أعراض، وهي الأولى منذ عدة أشهر.

أبلغت الصين أيضًا عن 19 مريضًا جديدًا بدون أعراض، مقارنة بـ 25 في اليوم السابق. واعتبارًا من 30 يوليو، كان لدى البر الرئيسي للصين ما يقرب من 92930 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا. وظلت حصيلة وفيات فيروس كورونا في الصين دون تغيير عند 4636.

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