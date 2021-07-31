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مراكز مكافحة الأمراض الأمريكية تدعو إلى استجابة جديدة لمتغير دلتا

السبت 31/يوليو/2021 - 09:08 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض (CDC)، إن الحرب ضد COVID-19 قد تغيرت بسبب متغير دلتا شديد العدوى، مقترحة رسالة أوضح، ولقاحات إلزامية للعاملين في مجال الصحة والعودة إلى التقنيع الشامل.

قالت وثيقة داخلية لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن المتغير، الذي تم اكتشافه لأول مرة في الهند وهو السائد الآن في جميع أنحاء العالم، معدي مثل الجدري الماء وأكثر عدوى بكثير من نزلات البرد أو الأنفلونزا. يمكن أن ينتقل حتى عن طريق التطعيم، وقد يسبب مرضًا أكثر خطورة من سلالات فيروس كورونا السابقة.

وقالت الوثيقة، التي تحمل عنوان "تحسين الاتصالات حول اختراق اللقاح وفعالية اللقاح"، إن البديل يتطلب نهجًا جديدًا لمساعدة الجمهور على فهم الخطر - بما في ذلك توضيح أن الأشخاص غير الملقحين كانوا أكثر عرضة بنسبة 10 مرات من أولئك الذين تم تطعيمهم للاصابة بمرض خطير أو الموت. واضافت "اعترفوا بأن الحرب قد تغيرت.. يجب تحسين الاتصالات حول المخاطر الفردية بين الملقحين."

تضمنت التدابير الوقائية الموصى بها جعل اللقاحات إلزامية لمهنيي الرعاية الصحية لحماية الضعفاء والعودة إلى ارتداء أقنعة الوجه بشكل عام. وأكد مركز السيطرة على الأمراض صحة الوثيقة، التي أوردتها صحيفة واشنطن بوست لأول مرة.

في حين أن الأشخاص الذين تم تلقيحهم كانوا أقل عرضة للإصابة بالعدوى، بمجرد أن يصابوا بمثل هذه "العدوى الخارقة" من دلتا - على عكس الحالة مع المتغيرات السابقة - فقد يكونون الآن بنفس احتمالية نقل المرض للآخرين مثل غير الملقحين.

وقالت روشيل والينسكي، رئيسة مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، في بيان: "تشير الأحمال الفيروسية العالية إلى زيادة خطر انتقال العدوى وأثارت مخاوف من أنه على عكس المتغيرات الأخرى، يمكن للأشخاص الذين تم تطعيمهم بفيروس دلتا أن ينقلوا الفيروس".

وأصدر مركز السيطرة على الأمراض يوم الجمعة بيانات من دراسة عن تفشي المرض في ولاية ماساتشوستس، حيث قالت إن ثلاثة أرباع المصابين تم تطعيمهم بالكامل. قال والينسكي إن تلك الدراسة لعبت دورًا محوريًا في قرار مركز السيطرة على الأمراض هذا الأسبوع للتوصية مرة أخرى بأن يرتدي الأشخاص الذين تم تطعيمهم أقنعة في بعض المواقف.

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