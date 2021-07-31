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اليوم.. سهر الصايغ تبدأ في تصوير مشاهدها بحكاية "بيت عز"

السبت 31/يوليو/2021 - 09:21 ص
بوابة الفجر
أروى حمدي
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تبدأ اليوم الفنانة سهر الصايغ في تصوير أول مشاهدها في أولى حكايات الجزء التاني من مسلسل "إلا أنا" والتي تحمل اسم "بيت عز".

مسلسل "بيت العز" بطولة صفاء الطوخي، رشدي الشامي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، عصام السقا، هاجر الشرنوبي، ومن تأليف شريف يسري، وإخراج أحمد يسري، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضي.

والجدير بالذكر أن الفنانة سهر الصايغ شاركت في سباق دراما رمضان 2021 بمسلسل"الطاووس" ، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك في بطولته جمال سليمان، سميحة أيوب، رانيا محمود ياسين، أحمد فؤاد سليم، وآخرين، وكان من تأليف محمد ناير وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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