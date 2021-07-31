عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

تراجعت إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب عن التعاقد مع إبراهيم عادل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعد اللاعب من أهم أهداف الأهلي في الصيف المقبل بعد أن ظهر بشكل مميز مع فريقه والمنتخب الأولمبي خلال الموسم الجاري.

ويستعد الأهلي للتعاقد مع اللاعب مجددا بعد أن تراجعت إدارة القلعة البيضاء عن ضمه، حيث كان قد وقّع للمارد الأحمر خلال الأشهر الماضية قبل أن يتضّح أن عقده ممتد مع بيراميدز لنهاية 2025.

ومن المنتظر أن يحسم الأهلي ملف صفقاته الصيفية خلال الأيام القادمة في جلسة بين موسيماني وإدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي.