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دورة طبية لأندية الممتاز بحضور الشركة المسئولة عن الدوري الإنجليزي

السبت 31/يوليو/2021 - 09:00 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، أنه سيتم تنظيم دورة طبية الأحد المقبل فى إدارة الطوارئ الرياضية المقدمة من إحدى المؤسسات العالمية المسئولة عن تدريب الأطباء وأخصائيى العلاج الطبيعي بالدوري الإنجليزي.

وقال محمد أبو العلا، إنه سيتم تدريب 26 طبيبا مصريا من أندية الدوري الممتاز، على رأسهم الأهلي والزمالك ومنتخبات مصر لكرة القدم ومنتخبات السلة، فى كيفية التعامل مع هذه الحالات الطارئة.

وأضاف طبيب منتخب مصر الأول أن الدورة معتمدة من الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا، وستكون إضافة قوية لأطباء مصر الرياضيين فى التعامل مع المواقف الطارئة للإصابات فى الملاعب.

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محمد ابو العلا

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