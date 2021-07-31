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ترتيب هدافي كأس الكونكاكاف الذهبية قبل المباراة النهائية

السبت 31/يوليو/2021 - 09:00 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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اقترب موعد حسم لقب الكأس الذهبية لعام 2021، حيث سيلاقي المنتخب الامريكي، نظيره منتخب المكسيك، في المباراة النهائية من البطولة.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان يوم الإثنين المقبل الموافق الثاني من شهر أغسطس المقبل، عند الساعة الثانية والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة والنصف بتوقيت أبوظبي.

ويستعرض "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي كأس الكونكاكاف الذهبية:

1- المعز علي "قطر" برصيد 4 أهداف
2- روجيليو " المكسيك" برصيد 3 أهداف
3- ستيفين وستاكيو " كندا" برصيد 3 أهداف
4- سايل لارين " كندا" برصيد 3 أهداف
5- هاشم عبداللطيف " قطر " برصيد 3 أهداف
6- خواكين ريفاس " السلفادور" برصيد 3 أهداف
7- اوربيلين بينيدا " المكسيك" برصيد 3 أهداف
8- روميل كويوتو " هندوراس" برصيد 3 أهداف

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