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مقتل عائلة كردية برصاص مسلحين في تركيا

السبت 31/يوليو/2021 - 09:32 ص
قوات أمن
قوات أمن
وكالات
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أفادت وسائل إعلام تركية، بقتل سبعة أفراد من عائلة كردية واحدة في هجوم مسلح استهدف منزلهم في قونية بوسط البلاد، في جريمة قال ناشطون حقوقيون إن دوافعها عنصرية.

 

وقتل أفراد عائلة ديدي أوغلو السبعة، على أيدي مسلحين هاجموا منزلهم وحاولوا إحراقه.

 

وأصيب أفراد هذه العائلة، بجروح خطيرة في مايو الماضي في هجوم شنه عدد من جيرانهم بسبب قوميتهم الكردية، قائلين لهم "ليس مسموحا للأكراد بالعيش هنا"، حسب ما نقل موقع "غازيت دوفار" الإخباري في منتصف يوليو عن أحد أفراد هذه العائلة الذي قتل أمس.

 

وقد اتهم الضحية جهازي الشرطة والقضاء بمحاباة المهاجمين، مؤكدا أن جميع أفراد الأسرة يخشون على حياتهم.

 

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