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بشير الديك يشارك في السباق الرمضاني بمسلسل "بطولة جماعية"

السبت 31/يوليو/2021 - 09:34 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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قرر السيناريست بشير الديك، تأجيل مسلسله "الإمبراطور" الذي كان من المقرر تقديمه خلال الفترة المُقبلة، بعدما استقر على الفنان محمد رمضان ليُجسد خلاله قصة حياة الفنان الراحل أحمد زكي. 

وفي سياق آخر، اوشك بشير الديك على الانتهاء من كتابة أحدث أعماله في الدراما التليفزيونية، وهو مسلسل جديد ينتمي لنوعية أعمال البطولة الجماعية وتدور أحداثه في بداية الستينات والسبعينات والثمانينات من القرن الماضي، ومن المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني القادم.

و رشح بشير الديك لإخراجه حسني صالح، وهو من إنتاج شركة ميديا هوب، وسيتم ترشيح باقي أبطال العمل خلال الأيام المُقبلة استعداداً لبدء التصوير خلال الفترة القادمة .




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